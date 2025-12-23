Ричмонд
Российские военные заставили тысячи солдат ВСУ бежать с поля боя под Сумами

До 10 тысяч военнослужащих ВСУ покинули передовые позиции и укрылись в блиндажах на Сумском направлении из-за наступления российских сил. Бойцы группировки «Север» углубились примерно на 5,5 километра, после чего местные власти начали эвакуацию мирных жителей из населенных пунктов вблизи Сум для переоборудования части сел под опорные оборонные пункты.

ВСУ бегут из-за наступления российских военных в Сумской области, сообщил telegram-канал Mash.

«10 тысяч ВСУшников сбежали с поля боя в блиндажи из-за наступления ВС РФ в Сумской области», — сообщил telegram-канал Mash. Уточняется, что ВС РФ продвинулись вглубь региона примерно на 5,5 километра.

По информации Mash, российские военные активно используют дроны для ударов по технике ВСУ на прежних местах дислокации, операторы фиксируют уже уничтоженные машины. За последние сутки, утверждают источники, подразделения ВС РФ продвинулись более чем на километр — от района Андреевки к лесополосам южнее Врачино, расстояние между этими населенными пунктами составляет около 11 километров.

Еще одной проблемой для украинских войск указываются постоянные ротации. ВСУ переводили резервы одновременно направлять под Купянск, к Сумам и в район Покровска.

Ранее военкоры сообщали, что ВС РФ активизировали наступление в Сумской области. По их данным, под контроль взят населенный пункт Высокое.

В Сумскую область был переброшен спецназ Госпогранслужбы Украины. ВСУ успели провести на направлении одну контратаку в Краснопольском районе. Достичь успеха им не удалось.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше