Силовики задержали в Подмосковье вымогателей 2,7 миллиона у мужчины

Двоих мужчин, вымогавших 2,7 миллиона рублей у жителя подмосковного Домодедова, задержали. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
— Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г.о. Домодедово при поддержке бойцов Росгвардии задержали двоих местных жителей 35 и 39 лет, один из которых ранее судим, подозреваемых в вымогательстве денежных средств в особо крупном размере, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
В отношении мужчин завели уголовное дело. Они на протяжении трех месяцев угрожали потерпевшему и членам его семьи избиением. Мужчина решил передать деньги злоумышленникам, а затем сообщил о случившемся в полицию. Фигурантов отправили в СИЗО.
Ранее столичный суд вынес приговор четырем мужчинам, обвиняемым в похищении человека и вымогательстве. Они насильно усадили знакомого в машину и вывезли его из города. Злоумышленники требовали от него 300 тысяч рублей. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.