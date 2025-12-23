Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силовики задержали в Подмосковье вымогателей 2,7 миллиона у мужчины

Двоих мужчин, вымогавших 2,7 миллиона рублей у жителя подмосковного Домодедова, задержали. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Двоих мужчин, вымогавших 2,7 миллиона рублей у жителя подмосковного Домодедова, задержали. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г.о. Домодедово при поддержке бойцов Росгвардии задержали двоих местных жителей 35 и 39 лет, один из которых ранее судим, подозреваемых в вымогательстве денежных средств в особо крупном размере, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

В отношении мужчин завели уголовное дело. Они на протяжении трех месяцев угрожали потерпевшему и членам его семьи избиением. Мужчина решил передать деньги злоумышленникам, а затем сообщил о случившемся в полицию. Фигурантов отправили в СИЗО.

Ранее столичный суд вынес приговор четырем мужчинам, обвиняемым в похищении человека и вымогательстве. Они насильно усадили знакомого в машину и вывезли его из города. Злоумышленники требовали от него 300 тысяч рублей. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.