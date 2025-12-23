Силовики задержали в Подмосковье вымогателей 2,7 миллиона у мужчины

Ранее столичный суд вынес приговор четырем мужчинам, обвиняемым в похищении человека и вымогательстве. Они насильно усадили знакомого в машину и вывезли его из города. Злоумышленники требовали от него 300 тысяч рублей. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.