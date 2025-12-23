16 лет строгача: тюменца осудили за организацию нарколаборатории и покушение на сбыт. Видео

«Подсудимый вместе со своим другом решил заняться производством наркотиков и их сбытом на территории Тюмени и Тюменского района. Соучастники арендовали дом в СНТ, закупили оборудование и создали лабораторию. В ней было произведено более 10 кг наркотиков», — рассказали в прокуратуре.