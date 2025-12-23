Ричмонд
16 лет строгача: тюменца осудили за организацию нарколаборатории и покушение на сбыт. Видео

Житель Тюмени организовал нарколабораторию, где произвел более 10 кг наркотиков, которые расфасовал и закопал в лесу. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре региона. Преступник был пойман благодаря ФСБ.

Задержание провели сотрудники ФСБ.

«Подсудимый вместе со своим другом решил заняться производством наркотиков и их сбытом на территории Тюмени и Тюменского района. Соучастники арендовали дом в СНТ, закупили оборудование и создали лабораторию. В ней было произведено более 10 кг наркотиков», — рассказали в прокуратуре.

Часть веществ были расфасованы и разложены по тайникам в лесу. Задержать преступника удалось благодаря сотрудникам ФСБ, которые поймали его, когда парень собирался оборудовать оставшиеся закладки.

По итогу 25-летний тюменец — Антон Долженко, получил 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его подельник получит наказание в рамках отдельного уголовного дела.