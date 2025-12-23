Мужчина и женщина попали под колеса грузовика в Воронеже

В Воронеже два пешехода — женщина 45 лет и мужчина 49 лет — попали под колеса автомобиля «ГАЗ 172412» в 16.25 в понедельник, 22 декабря. ДТП произошло на Московском проспекте в районе дома № 151 «Б».