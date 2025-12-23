Мужчина и женщина попали под колеса грузовика в Воронеже

В Воронеже два пешехода — женщина 45 лет и мужчина 49 лет — попали под колеса автомобиля «ГАЗ 172412» в 16.25 в понедельник, 22 декабря. ДТП произошло на Московском проспекте в районе дома № 151 «Б».
По данным полиции, грузовиком управлял 49-летний житель Рамонского района. Почему он не пропустил переходивших по нерегулируемому переходу пешеходов, предстоит выяснить полиции. Пострадавших доставили в больницу. По факту аварии проводится проверка.
Всего, по данным ГУ МВД по области, за минувшие сутки на дорогах области произошло 110 аварий, в том числе 73 — в Воронеже. В 6 ДТП травмы различной степени тяжести получили 7 человек.