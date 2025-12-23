ДТП, в котором погиб создатель Call of Duty Зампелла. Видео

О смерти 55-летнего Зампеллы стало известно поздно вечером 23 декабря. NBC4 со ссылкой на представителей власти сообщал, что Ferrari бывшего главы студии Infinity Ward съехал с дороги и врезался в бетонное ограждение в Лос-Анджелесе. После ДТП машина вспыхнула. Зампелла был заблокирован в салоне и умер на месте. Также в машине находился пассажир. Его выбросило из салона, впоследствии он умер в больнице.