В Ахангаране начался суд над сбежавшим из колонии мужчиной, который изнасиловал девятилетнюю школьницу

Подсудимый уже был осуждён на 16 лет лишения свободы по статье «изнасилование». Несмотря на это, его перевели из обычной колонии в колонию-поселение — учреждение с относительно мягким режимом, где заключённые могут работать на местных предприятиях и даже покидать территорию колонии.
Пользуясь этими возможностями, мужчина сбежал. Его задержали в тот же день, но до этого он успел совершить новое преступление — напал и изнасиловал девочку, которая шла из школы домой.
Верховный суд подчеркнул, что дело рассматривается в закрытом режиме из-за характера преступления и возраста пострадавшей. Мужчину обвиняют по части 4 статьи 118 (изнасилование) и части 4 статьи 119 (насильственное удовлетворение половой потребности в извращённой форме) Уголовного кодекса.
Этот случай вызвал широкий общественный резонанс и шокировал многих жителей страны. В обществе звучит главный вопрос: как человек, уже осуждённый за тяжкое сексуальное преступление, мог оказаться в колонии-поселении? Напомним, что в таких учреждениях зачастую нет ни колючей проволоки, ни постоянной охраны, ни жёсткой системы контроля, как в тюрьмах строгого режима.
Этот инцидент ставит под сомнение действующую практику перевода осуждённых за тяжкие преступления в колонии-поселения и требует более тщательного контроля за такими решениями. Пока идёт следствие и суд, общественность ждёт ответов от правоохранительных органов и судебной системы.