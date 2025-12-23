В Ахангаране начался суд над сбежавшим из колонии мужчиной, который изнасиловал девятилетнюю школьницу

Этот случай вызвал широкий общественный резонанс и шокировал многих жителей страны. В обществе звучит главный вопрос: как человек, уже осуждённый за тяжкое сексуальное преступление, мог оказаться в колонии-поселении? Напомним, что в таких учреждениях зачастую нет ни колючей проволоки, ни постоянной охраны, ни жёсткой системы контроля, как в тюрьмах строгого режима.