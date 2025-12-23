Ричмонд
Глава СКР выясняет обстоятельства нарушения прав жительницы Самарской области

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по обращению жительницы Самарской области.

Источник: Коммерсантъ

Женщина, оставшаяся без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте, жаловалась на длительное отсутствие жилья, несмотря на законные основания для его получения.

По данным следствия, компетентные органы своевременно не приняли меры для постановки заявительницы на учет нуждающихся в жилье. Несмотря на неоднократные обращения женщины с просьбой включить ее в специализированную очередь, ей отказывали. В настоящее время женщина вынуждена оплачивать аренду жилья самостоятельно, воспитывая ребенка.

Уголовное дело было возбуждено в Следственном управлении СК России по Самарской области. Александр Бастрыкин потребовал от руководителя управления Павла Олейника предоставить доклад о результатах расследования.

Контроль за исполнением поручения главы СКР осуществляет центральный аппарат ведомства.