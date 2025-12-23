Глава СКР выясняет обстоятельства нарушения прав жительницы Самарской области

Женщина, оставшаяся без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте, жаловалась на длительное отсутствие жилья, несмотря на законные основания для его получения.
По данным следствия, компетентные органы своевременно не приняли меры для постановки заявительницы на учет нуждающихся в жилье. Несмотря на неоднократные обращения женщины с просьбой включить ее в специализированную очередь, ей отказывали. В настоящее время женщина вынуждена оплачивать аренду жилья самостоятельно, воспитывая ребенка.
Уголовное дело было возбуждено в Следственном управлении СК России по Самарской области. Александр Бастрыкин потребовал от руководителя управления Павла Олейника предоставить доклад о результатах расследования.
Контроль за исполнением поручения главы СКР осуществляет центральный аппарат ведомства.