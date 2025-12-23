Тело женщины обнаружено под завалами многоэтажки в Гомеле

Во вторник утром в Гомеле прошло заседание штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Заместитель председателя облисполкома Андрей Барановский сообщил, что накануне вечером в 21:30 при проведении демонтажных работ спасатели обнаружили на шестом этаже многоквартирного дома, поврежденного взрывом газа, тело погибшей женщины.
По предварительным данным, женщина проживала в этом же доме.
Барановский уточнил, что все материалы по обнаружению тела погибшей переданы в Следственный комитет.
«Следственный комитет сейчас проводит расследование по данному факту. Поэтому дополнительно, когда уже будет информация, когда проведется расследование, установится 100-процентно личность (погибшей — Sputnik), я думаю, мои коллеги из СК эту ситуацию прокомментируют», — уточнил заместитель председателя Гомельского облисполкома.
Он также выразил соболезнования родным и близким погибшей женщины.
Взрыв бытового газа в одной из квартир многоэтажного дома по улице Косырева в Гомеле произошел 17 декабря. Предположительно это стало причиной обрушения потолочных плит седьмого и восьмого этажей.
Ранее сообщалось, что в результате ЧП покосилась одна из панелей жилого строения, были выбиты оконные рамы. Повреждения получило здание детского сада, находящегося неподалеку, а также пострадало несколько припаркованных машин.
Сотрудники управления Следственного комитета по Гомельской области продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента, причины и условия, которые привели к трагедии.