Массовая эвакуация проходит в школах Петербурга второй день подряд

В Санкт-Петербурге второй день подряд объявляют ложные минирования в школах. Так, анонимные звонки поступают в школу № 164 в Красногвардейском районе.
Правоохранительные органы подтверждают, что школьникам и учителям ничего не угрожало. Пришлось прерывать учебный процесс из-за выходок неизвестных.
Очевидцы опубликовали видео с эвакуацией в Telegram-канале «Ржевка — Красногвардейский район СПб». Угрозы для жизни детей и учителей не было, отмечают в пресс-службе администрации Красногвардейского района.
Также сообщения о ложном минировании поступали в школы № 160 и № 478. По данному факту полицейские Петербурга организовали проверку.