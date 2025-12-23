Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовая эвакуация проходит в школах Петербурга второй день подряд

Неизвестные отправляли сообщения о ложном минировании.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге второй день подряд объявляют ложные минирования в школах. Так, анонимные звонки поступают в школу № 164 в Красногвардейском районе.

Правоохранительные органы подтверждают, что школьникам и учителям ничего не угрожало. Пришлось прерывать учебный процесс из-за выходок неизвестных.

Очевидцы опубликовали видео с эвакуацией в Telegram-канале «Ржевка — Красногвардейский район СПб». Угрозы для жизни детей и учителей не было, отмечают в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

Также сообщения о ложном минировании поступали в школы № 160 и № 478. По данному факту полицейские Петербурга организовали проверку.