Жительница Симферополя осуждена за обман 17 человек на 25 млн рублей

Установлено, что преступления совершались в период с января 2022 года по июль 2024 года. Подсудимая представлялась сотрудником банка и систематически обманывала знакомых, злоупотребляя их доверием. Обвиняемая использовала различные схемы для получения денег. Она предлагала жертвам заработать на обмене валюты и торговле золотом, рассказывала о тяжелых жизненных обстоятельствах родственников, а также ссылалась на необходимость срочно погасить несуществующие долги.