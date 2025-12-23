В Ленобласти задержали подозреваемых в незаконной легализации 2 тыс. мигрантов

По данным спецслужбы, предполагаемые злоумышленники за вознаграждение оформляли иностранцам фиктивные приглашения от номинальных юрлиц, чтобы те могли въехать в Россию по деловым визам. Основными «клиентами» были граждане стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Некоторые из них планировали использовать территорию РФ для транзита в Европу или нелегальной работы. Приглашающая сторона предусмотренные законом обязанности после въезда не выполняла, что позволяло мигрантам бесконтрольно перемещаться по стране.