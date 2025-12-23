Ричмонд
Лобовое столкновение двух автомобилей в Молдове: В аварии пострадали пять человек

Причина и обстоятельства аварии устанавливаются.

Источник: Комсомольская правда

Жуткая авария произошла вблизи села Никорень Дрокиевского района. Лоб в лоб столкнулись Nissan Primera и Ford Transit.

В результате сильнейшего удара 36-летний водитель одного из авто оказался зажат в салоне. Его извлекли спасатели и передали врачам, которые отвезли мужчину в районную больницу.

Также пострадали ещё 4 человека. Им оказали медпомощь на месте.

Причина и обстоятельства аварии устанавливаются.

