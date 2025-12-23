Лобовое столкновение двух автомобилей в Молдове: В аварии пострадали пять человек

Жуткая авария произошла вблизи села Никорень Дрокиевского района. Лоб в лоб столкнулись Nissan Primera и Ford Transit.
В результате сильнейшего удара 36-летний водитель одного из авто оказался зажат в салоне. Его извлекли спасатели и передали врачам, которые отвезли мужчину в районную больницу.
Также пострадали ещё 4 человека. Им оказали медпомощь на месте.
Причина и обстоятельства аварии устанавливаются.
