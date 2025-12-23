В Гомеле женщина-водитель сбила четырехлетнего сына, пытаясь припарковаться

Согласно информации, в понедельник, 22 декабря, примерно в 18.15 40-летняя женщина-водитель, которая находилась за рулем автомобиля Mercedes, двигалась задним ходом к парковочному месту по улице Жемчужной. В какой-то момент задним колесом она наехала на своего четырехлетнего ребенка, выбежавшего на дорогу.