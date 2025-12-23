Ричмонд
В Гомеле женщина-водитель сбила четырехлетнего сына, пытаясь припарковаться

В Гомеле женщина-водитель парковалась и сбила своего четырехлетнего сына.

Источник: Комсомольская правда

В Гомеле женщина-водитель сбила четырехлетнего сына, пытаясь припарковаться. Подробности рассказали в телеграм-канале Госавтоинспекции Гомельской области.

Согласно информации, в понедельник, 22 декабря, примерно в 18.15 40-летняя женщина-водитель, которая находилась за рулем автомобиля Mercedes, двигалась задним ходом к парковочному месту по улице Жемчужной. В какой-то момент задним колесом она наехала на своего четырехлетнего ребенка, выбежавшего на дорогу.

В ГАИ отметили, что ребенок был доставлен в больницу с травмами. И добавили, что после оказания необходимой медпомощи его отпустили домой.

Ранее Белгидромет предупредил о морозах до −18 градусов и метелях в Беларуси: «Придет антициклон Хелла с суровым скандинавским характером».

Кстати, изменения программ обучения водителей вынесены на обсуждение в Беларуси.

А еще мы узнали, что можно и нельзя делать в Сочельник перед Рождеством 24 декабря.