Предприниматель в Таганроге попала под следствие из-за долгов по налогам

34-летнюю жительницу Таганрога — индивидуального предпринимателя — заподозрили в махинациях с налогами на 17,5 млн рублей. Теперь женщина будет отвечать перед судом по уголовной статье, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
Дело было возбуждено по части 2 статьи 199.2 УК РФ. Предварительно, в 2024 году бизнес-леди, зная о долгах по налогам и страховым взносам, перечисляла свою выручку не на зарегистрированные счета, а на личную банковскую карту.
Кроме того, пытаясь уйти от необходимости платить долги, женщина незаконно отчуждала имущество, принадлежавшее ей как предпринимателю. Известно, что первыми нарушения заметили в ФНС, потом выяснять ситуацию начали следователи. Представители СК уже направили материалы дела в суд.
