В Пакистане при атаке террористов погибли не менее пяти полицейских

В Гарагри Банда расположены месторождения нефти и природного газа, добычу на которых осуществляет компания MOL Pakistan под охраной армии и правоохранительных органов. Боевики совершают нападения на нефтегазовые объекты, где похищают рабочих. В декабре в Гарагри Банда в результате атаки террориста-смертника погиб один полицейский и несколько получили ранения.