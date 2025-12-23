Ричмонд
Двух девушек у администрации ЛАО Омска сбил пожилой водитель

Мужчина передвигался на «Киа».

Источник: Комсомольская правда

Во вторник утром, 23 декабря, в Ленинском округе Омска случилось ДТП с участием иномарки и пешеходов. Столкновение было на пешеходном переходе.

Как сообщила пресс-служба областного УМВД, водитель иномарки «Киа», 78-летний мужчина, проезжая по проспекту Карла Маркса, у дома № 79 на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на двух девушек, им по 20 и 17 лет. Такова предварительная информация. Напротив дома № 79 находится здание № 62, это администрация Ленинского округа.

Пострадавшим потребовалась помощь медиков.

Полиция сейчас ведет проверку, чтобы установить причины и обстоятельства инцидента.

Ранее мы сообщали, что суд в Омске вынес приговор водителю автобуса, по вине которого погиб мотоциклист.