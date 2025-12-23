Ричмонд
ВСУ потеряли до 215 военных в зоне «Южной» группировки за сутки

МОСКВА, 23 дек — РИА НОВОСТИ. Подразделения «Южной» группировки войск за сутки уничтожили до 215 военнослужащих ВСУ и бронетранспортёр в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Платоновка, Кирово, Кузьминовка, Петровское, Бондарное, Червоное, Приволье, Константиновка, Степановка и Николаевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, бронетранспортер и четыре автомобиля, а также станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и три склада материальных средств.