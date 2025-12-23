В Челябинской области заключённый попался на пропаганде терроризма

В Челябинской области сотрудники УФСБ задержали 25-летнего осуждённого, отбывающего срок за наркопреступление. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
Мужчину подозревают в публичных призывах к терроризму и распространении идеологии запрещённых организаций прямо в исправительной колонии.
По версии следствия, мужчина, находясь в местах лишения свободы, по указанию зарубежных кураторов вербовал других заключённых и распространял среди них запрещённые материалы. Он действовал как идеолог международных террористических организаций.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас проводятся следственные действия для закрепления доказательной базы.