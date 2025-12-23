Три человека пострадали в лобовом ДТП в Новошахтинске

Три человека пострадали в Новошахтинске при столкновении двух иномарок. Об этом 23 декабря сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Авария произошла около 7:30 утра на улице Рубинштейна. Предварительно, водитель «Шевроле Лачетти» не выдержал безопасную скорость, не справился с управлением и столкнулся со встречным «Ситроен С4».
— В ДТП пострадали водители 40 и 64 лет, а также пассажир «Шевроле Лачетти», — прокомментировали в управлении Госавтоинспекции.
Владельцев автотранспорта просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.
