На Урале СК расследует падение ребенка с зимней горки

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, все случилось 20 декабря: ребенок 2017 года рождения упал с зимней горки и получил травму, повлекшую тяжкий вред его здоровью. По версии следствия, это произошло из-за того, что у горки не было необходимых элементов ограждения.