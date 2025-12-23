Ричмонд
На Урале СК расследует падение ребенка с зимней горки

Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента с ребенком на зимней горке в уральском городе Михайловск. Мальчик получил тяжелую травму.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, все случилось 20 декабря: ребенок 2017 года рождения упал с зимней горки и получил травму, повлекшую тяжкий вред его здоровью. По версии следствия, это произошло из-за того, что у горки не было необходимых элементов ограждения.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Проводится расследование. Выясняются все обстоятельства, а также и причины и условия, которые привели к данной ситуации.

Сейчас пострадавшему мальчику оказывается медицинская помощь.