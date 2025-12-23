Ричмонд
В Нижнем Новгороде спасли рыбака, провалившегося под лёд

Инцидент произошел на озере Земснаряд.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде сотрудники МЧС спасли мужчину из полыньи на озере Земснаряд в Автозаводском районе. На момент прибытия расчёта местные жители уже пытались помочь провалившемуся рыбаку — они успели обвязать его верёвкой. Подробности рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Благодаря совместным усилиям спасателей и прохожих пострадавшего удалось извлечь из ледяной воды и вытянуть на берег. Мужчина с признаками переохлаждения был госпитализирован.

Спасатели напоминают, что лёд на водоёмах региона ещё не набрал достаточной прочности и выход на него крайне опасен.