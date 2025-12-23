В Нижнем Новгороде спасли рыбака, провалившегося под лёд

В Нижнем Новгороде сотрудники МЧС спасли мужчину из полыньи на озере Земснаряд в Автозаводском районе. На момент прибытия расчёта местные жители уже пытались помочь провалившемуся рыбаку — они успели обвязать его верёвкой. Подробности рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.