Бывший замглавы Госэкспертизы Ленобласти получил условный срок за взятки

За два года экс-чиновник передал 4,1 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Василеостровский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему заместителю начальника Леноблгосэкспертизы Евгению Бредихину. Его признали виновным в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере и назначили пять лет лишения свободы условно.

В 2019—2021 годах Бредихин, чья должность подразумевала контакты с чиновниками строительного блока Ленобласти, выступил связующим звеном в коррупционной схеме. Он передавал деньги от руководителя Фонда защиты прав дольщиков Ленобласти Александра Горшенева тогдашнему вице-губернатору региона по строительству Михаилу Москвину. Горшенев, как полагает следствие, опасался увольнения и рассчитывал за деньги заручиться поддержкой высокопоставленного чиновника на совещаниях.

— Всего за два года Бредихин передал для Москвина 4,1 млн рублей, — пояснили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд, учитывая это и другие смягчающие обстоятельства, назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Также экс-чиновника обязали выплатить штраф, равный сумме взятки. Ранее вице-губернатор Михаил Москвин уже был осужден по другому делу о коррупции и приговорен к реальному сроку заключения.