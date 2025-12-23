Бывший замглавы Госэкспертизы Ленобласти получил условный срок за взятки

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд, учитывая это и другие смягчающие обстоятельства, назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Также экс-чиновника обязали выплатить штраф, равный сумме взятки. Ранее вице-губернатор Михаил Москвин уже был осужден по другому делу о коррупции и приговорен к реальному сроку заключения.