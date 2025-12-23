Особо крупную партию наркотиков накрыла нижегородская полиция

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков изъяли партию амфетамина весом 968 граммов в лесном массиве у деревни Объезд. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. Подозрительный сверток, закопанный в лесу, помогла обнаружить служебно-розыскная собака. По версии следствия, 36-летний житель Нижнего Новгорода, работающий менеджером по туризму, планировал реализовать психостимулятор мелкими партиями.
В ходе обыска в квартире подозреваемого были найдены упаковочные материалы и другие пакеты с предполагаемыми запрещенными веществами. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). На время расследования фигурант заключен под стражу, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
Полиция региона призывает граждан сообщать о любых известных фактах незаконного оборота наркотиков в дежурные части МВД. Правоохранители подчеркивают, что бдительность жителей помогает предотвратить распространение «смертельного зелья» и защитить здоровье населения. Сейчас следователи продолжают сбор доказательств и проводят ряд экспертиз по изъятым материалам.