Особо крупную партию наркотиков накрыла нижегородская полиция

В ходе обыска в квартире подозреваемого были найдены упаковочные материалы и другие пакеты с предполагаемыми запрещенными веществами. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). На время расследования фигурант заключен под стражу, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.