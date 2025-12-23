В Воронеже иномарка насмерть сбила пешехода

По предварительным данным, 23 декабря, в Воронеже на 505 километре автодороги «М-4 “Дон” случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
Примерно в 7:45 «Пежо», которым управлял 21-летний водитель, ехал со стороны Ростова в направлении Москвы. В какой-то момент иномарка наехала на неустановленного пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. После этого «Лада», которой управляла 29-летняя женщина, врезалась в «Пежо».
В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда «скорой».