В Воронеже иномарка насмерть сбила пешехода

Погибший переходил дорогу в неустановленном месте.

Источник: ГУ МВД по Воронежской области

По предварительным данным, 23 декабря, в Воронеже на 505 километре автодороги «М-4 “Дон” случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Примерно в 7:45 «Пежо», которым управлял 21-летний водитель, ехал со стороны Ростова в направлении Москвы. В какой-то момент иномарка наехала на неустановленного пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. После этого «Лада», которой управляла 29-летняя женщина, врезалась в «Пежо».

В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда «скорой».