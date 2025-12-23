Белорус украл металлический крест, но через день вернул на место. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
Жители одной из деревень Каменецкого района за счет собранных средств заменили установленный на местном кладбище деревянный крест на металлический. Кроме того, они, забетонировали основание конструкции. А уже утром заметили отсутствие креста и обратились в правоохранительные органы.
Милиция осмотрела место кражи, опросила местных жителей. Однако уже на следующее утро металлический крест, который был похищен, оказался установлен на прежнем месте. Проводилась товароведческая экспертизы. Специалисты оценили остаточную стоимость изделия в 425 рублей.
Выяснилось, что кражу креста осуществил местный житель. Он намеревался установить его в другом месте.
«Испугавшись наказания за противоправное действие, мужчина ночью вернул похищенное на прежнее место», — сказано в сообщении.
Кроме того, он забетонировал крест у основания. По указанному факту проводится проверка.
