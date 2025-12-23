Ричмонд
Певчий умер во время утренней службы в храме Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 23 дек — РИА Новости. Певчий скончался во время утренней литургии в храме в честь мученицы Лидии Иллирийской в Калининграде, сообщил РИА Новости настоятель храма отец Давид Рожин.

Источник: © РИА Новости

Калининградские СМИ со ссылкой на прихожан опубликовали информацию, что во время службы в калининградском храме упал и скончался певчий. Среди очевидцев оказалась врач, которая немедленно начала делать ему массаж сердца, затем реанимацию продолжили медики скорой, но спасти певчего не удалось.

«Да, такой факт был в нашем храме, умер певчий утром во время службы… Но люди умирают в разных ситуациях — кто-то за рулем умирает… Произошло серьезное и важное событие. С точки зрения христианства смерть — это же не просто черта. Нет — и все. Мы говорим о том, что есть его душа, которая бессмертна, и думаем о том, что в каком состоянии человек оставил землю», — сказал настоятель.

Собеседник уточнил, что бригада медиков была в храме утром, но спасти певчего не удалось.

«Да, был такой случай, реанимационные мероприятия, увы, оказались безуспешны», — сказали РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.

В минздраве добавили, что не уполномочены говорить о причинах смерти певчего, поскольку это персональные данные.