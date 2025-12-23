Певчий умер во время утренней службы в храме Калининграда

Калининградские СМИ со ссылкой на прихожан опубликовали информацию, что во время службы в калининградском храме упал и скончался певчий. Среди очевидцев оказалась врач, которая немедленно начала делать ему массаж сердца, затем реанимацию продолжили медики скорой, но спасти певчего не удалось.
«Да, такой факт был в нашем храме, умер певчий утром во время службы… Но люди умирают в разных ситуациях — кто-то за рулем умирает… Произошло серьезное и важное событие. С точки зрения христианства смерть — это же не просто черта. Нет — и все. Мы говорим о том, что есть его душа, которая бессмертна, и думаем о том, что в каком состоянии человек оставил землю», — сказал настоятель.
Собеседник уточнил, что бригада медиков была в храме утром, но спасти певчего не удалось.
«Да, был такой случай, реанимационные мероприятия, увы, оказались безуспешны», — сказали РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
В минздраве добавили, что не уполномочены говорить о причинах смерти певчего, поскольку это персональные данные.