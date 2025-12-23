На новогодние праздники в Уфе отменят плату за парковки

В период длинных новогодних праздников в Уфе временно отменят плату за пользование городскими парковками. Соответствующее решение опубликовала администрация столицы Башкирии.
Бесплатный режим будет действовать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. В это время водителям не придется оплачивать стоянку на специально оборудованных местах. Обычный платный режим возобновится 12 января.
Также администрация города напомнила, что в связи с временными ограничениями мобильного интернета в центральной части Уфы был организован бесплатный доступ к Wi-Fi. Это позволит автомобилистам воспользоваться парковочными приложениями.
