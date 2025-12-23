Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На новогодние праздники в Уфе отменят плату за парковки

С 31 декабря по 11 января парковки в столице Башкирии будут бесплатными.

Источник: Комсомольская правда

В период длинных новогодних праздников в Уфе временно отменят плату за пользование городскими парковками. Соответствующее решение опубликовала администрация столицы Башкирии.

Бесплатный режим будет действовать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. В это время водителям не придется оплачивать стоянку на специально оборудованных местах. Обычный платный режим возобновится 12 января.

Также администрация города напомнила, что в связи с временными ограничениями мобильного интернета в центральной части Уфы был организован бесплатный доступ к Wi-Fi. Это позволит автомобилистам воспользоваться парковочными приложениями.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.