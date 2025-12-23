Браконьер из Эхирит-Булагатского района оштрафован за убийство пяти косуль

Браконьер из Эхирит-Булагатского района оштрафован за убийство косуль. Утром 7 декабря 2024 года подсудимый на автомобиле «Лада 212140» приехал в лес недалеко от села Харат. Там он выследил пять особей сибирской косули и не менее восьми раз выстрелил в них из охотничьего карабина. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре.