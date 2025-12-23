Браконьер из Эхирит-Булагатского района оштрафован за убийство пяти косуль

Браконьер из Эхирит-Булагатского района оштрафован за убийство косуль. Утром 7 декабря 2024 года подсудимый на автомобиле «Лада 212140» приехал в лес недалеко от села Харат. Там он выследил пять особей сибирской косули и не менее восьми раз выстрелил в них из охотничьего карабина. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре.
— В результате его действий животному миру Иркутской области был причинен ущерб в размере 200 тысяч рублей, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Мужчина произвел не менее восьми прицельных выстрелов из охотничьего карабина ГУ МВД по Иркутской области.
55-летнего мужчину признали виновным. Суд назначил ему штраф в 300 тысяч рублей. Также в собственность государства изъяли автомобиль и огнестрельное оружие. Также с осужденного взыщут 200 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба. Известно, что ранее мужчина уже выплатил 680 тысяч рублей за причиненный вред.