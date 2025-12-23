Машина ехала прямо на них: подруги неожидали, чем может обернуться для них ссора с незнакомкой

В Чите 24-летняя жительница предстанет перед судом за попытку убить на автомобиле двух незнакомых девушек. Как сообщили КП-Иркутск в следственном комитете Забайкальского края, в ночь на 21 июня 2025 года обвиняемая, будучи сильно пьяной, поругалась с девушками. В приступе ярости, не имея даже водительских прав, она села за руль «Тойоты Аллион» и поехала прямо на лавочку, где сидели ее «обидчицы».