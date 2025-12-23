Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Машина ехала прямо на них: подруги неожидали, чем может обернуться для них ссора с незнакомкой

Жительницу Читы будут судить за покушение на убийство двух девушек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Чите 24-летняя жительница предстанет перед судом за попытку убить на автомобиле двух незнакомых девушек. Как сообщили КП-Иркутск в следственном комитете Забайкальского края, в ночь на 21 июня 2025 года обвиняемая, будучи сильно пьяной, поругалась с девушками. В приступе ярости, не имея даже водительских прав, она села за руль «Тойоты Аллион» и поехала прямо на лавочку, где сидели ее «обидчицы».

— Одна из пострадавших получила многочисленные переломы таза, а ее подруга смогла избежать наезда, потому что успела вовремя уклониться в сторону, — пояснили в ведомстве.

Когда женщина попыталась еще раз переехать раненую, ее остановили прохожие. Сейчас водитель находится под стражей, а ее дело уже направлено в суд.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что браконьер из Эхирит-Булагатского района оштрафован за убийство пяти косуль.