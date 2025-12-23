Дело бывшего мэра Болдурешт, который насмерть сбил в Молдове 14-летнего подростка: Обвиняемый Никанор Чокинэ не явился в суд — на следующие заседание его доставят принудительно

Бывший мэр коммуны Болдурешты Ниспоренского района Никанор Чокинэ снова отсутствовал на судебном заседании по делу, в котором он обвиняется в смертельном наезде на подростка. Никанор Чокинэ сослался на проблемы со здоровьем. Суд, в свою очередь, распорядился о его принудительном приводе на следующее заседание.
Заседание в понедельник, 22 декабря, прошло в отсутствие бывшего мэра. Его адвокаты просили перенести слушание, мотивируя это состоянием здоровья подсудимого.
На предыдущем заседании Никанор Чокинэ повторно заявил о своей невиновности в ДТП. Ранее его сообщник, Ион Андронаке, отказался делать заявления в суде, отметив, что больше не признает показания, данные на первом этапе следствия, и отказался давать дальнейшие показания.
Судьи и ранее постановляли осуществить принудительный привод подсудимого, но, по крайней мере в одном из случаев, это не удалось сделать, поскольку он не позволил представителям Генерального инспектората полиции войти в свое жилье.
Никанор Чокинэ обвиняется в том, что в феврале 2024 года насмерть сбил на машине 14-летнего мальчика, скрылся с места происшествия, а впоследствии попытался скрыть следы преступления.
