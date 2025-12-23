Дело бывшего мэра Болдурешт, который насмерть сбил в Молдове 14-летнего подростка: Обвиняемый Никанор Чокинэ не явился в суд — на следующие заседание его доставят принудительно

Бывший мэр коммуны Болдурешты Ниспоренского района Никанор Чокинэ снова отсутствовал на судебном заседании по делу, в котором он обвиняется в смертельном наезде на подростка. Никанор Чокинэ сослался на проблемы со здоровьем. Суд, в свою очередь, распорядился о его принудительном приводе на следующее заседание.