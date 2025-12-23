В южнокорейском порту загорелось российское судно

«23 декабря в 9:13 утра (по местному времени, 3:13 по мск — ред.) на российском рефрижераторном судне, пришвартованном в квартале Чхонхакдон района Ёндогу в Пусане, вспыхнул пожар», — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что южнокорейские пожарные выехали на вызов и полностью потушили пожар ориентировочно в 12 часов по местному времени (6 утра по мск).
Согласно информации Рёнхап, в результате происшествия пострадал 70-летний охранник. Сотрудники скорой помощи обнаружили его с остановкой сердца, но в больнице пульс вновь появился.
В настоящий момент южнокорейским правоохранителям удалось установить, что пожар вспыхнул в штурманской рубке. Полицейские и пожарные продолжат выяснять точные причины произошедшего, добавляет агентство.