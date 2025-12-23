Кипяток из-под асфальта ошпарил двух детей в Воронеже

Двух детей ошпарило кипятком на улице Путилина в Воронеже. Инцидент произошёл вечером пятницы, 19 декабря.
Как сообщили vrn.aif.ru в региональном министерстве здравоохранения, сейчас один ребёнок находится под наблюдением врачей в профильном отделении больницы. Его состояние оценивается как средней степени тяжести с положительной динамикой.
Второго пострадавшего медики направили на амбулаторное лечение.
Отметим, что горячая вода начала выходить из-под земли на поверхность в результате повреждения трубопровода на вводе в дом. Тогда специалисты оперативно устранили коммунальную аварию и вернули местным жителям тепло.