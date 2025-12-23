Прокурор запросил для экс-судьи три года условно за выстрел в таксиста

Тришкин занимал должность судьи с 2016 по июль 2025 года. За это время он рассматривал резонансные уголовные дела по терроризму и экстремизму, включая процесс по делу координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова. С начала 2025 года судья вынес более десяти приговоров по статьям о терроризме и один — по делу о наемничестве.