Обвиняемый по делу об осквернении могилы Пригожина ушел на СВО

Вячеслав Шведов проходил обвиняемым по уголовному делу об осквернении могилы Евгения Пригожина по части первой статьи 244 Уголовного кодекса Российской Федерации. В марте текущего года Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал материалы дела. По версии следствия, в июле 2024 года Шведов наклеил на памятник на Прохоровском кладбище плакат с надписью «Петух», после чего сфотографировался на фоне монумента, держа в руках еще один плакат с надписью «Разведка ноем Степан Засунько».