Ремонт трассы, соединяющей Аскинский и Татышлинский районы, начнется в 2026 году

Этот участок является частью подъездной дороги к федеральной трассе М-12 «Восток». По словам Юсупова, после завершения строительства самой магистрали М-12 состояние местной дороги сильно ухудшилось из-за возросшей нагрузки. Теперь, по планам, в следующем году подрядчик приступит к ее восстановлению.