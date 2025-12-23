Ричмонд
Ремонт трассы, соединяющей Аскинский и Татышлинский районы, начнется в 2026 году

Дорога, ведущая к федеральной трассе М-12, будет восстановлена.

Источник: Комсомольская правда

Дорогу, которая соединяет Аскинский и Татышлинский районы Башкирии, наконец-то отремонтируют. Как сообщил глава Аскинского района Динис Юсупов в интервью ЦУР республики, работы на участке Аскино — Верхние Татышлы начнутся в 2026 году.

Этот участок является частью подъездной дороги к федеральной трассе М-12 «Восток». По словам Юсупова, после завершения строительства самой магистрали М-12 состояние местной дороги сильно ухудшилось из-за возросшей нагрузки. Теперь, по планам, в следующем году подрядчик приступит к ее восстановлению.

Решение о включении дороги в план ремонтных работ было принято после поручения главы Башкирии Радия Хабирова, которое он дал по итогам «Прямой линии» с жителями. В настоящее время региональное Управление дорожного хозяйства (УДХ) готовит всю необходимую проектную документацию.

Как отметил Юсупов, отремонтированная дорога имеет большое значение для местных жителей, так как обеспечивает прямой выезд в Москву, Екатеринбург и Казань.

