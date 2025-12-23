Ричмонд
В Волгограде гостья из Коми зарезала охранника промбазы после застолья

Ранее судимая женщина нанесла мужчине семь ножевых ранений во время ссоры.

Источник: Комсомольская правда

В Дзержинском районе Волгограда раскрыли убийство охранника промышленной базы. Главной подозреваемой стала недавно освободившаяся из колонии женщина, которая приехала в город из Республики Коми в поисках работы, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный СК.

По данным следствия, 7 декабря она познакомилась с охранником промбазы. Мужчина разрешил ей пожить на территории объекта, где сам работал и жил. В течение почти двух недель они вместе проводили время и употребляли алкоголь.

Вечером 20 декабря между ними вспыхнул конфликт. В разгар ссоры женщина схватила нож и нанесла своему знакомому не менее семи ударов в шею, грудь и туловище. От полученных травм мужчина скончался на месте. После этого подозреваемая сама позвонила в скорую помощь и полицию.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Суд уже избрал для задержанной меру пресечения — ее заключили под стражу на время расследования. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии.