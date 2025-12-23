Под Нижним Новгородом вспыхнул пожар на плавкране

Днем во вторник поступило сообщение о горении плавкрана в городе Бор в ООО «Борская судоремонтная компания».
«Пожарно-спасательные подразделения выехали по повышенному рангу пожара № 2. Происходит горение топлива на площади 100 квадратных метров, существует угроза распространения пожара на соседний плавкран», — рассказали в пресс-службе ведомства.
От МЧС России задействовано 15 единиц техники и 48 человек личного состава.
В местных Telegram-каналах публикуют фото и видео столба дыма, поднимающегося над Сибирским затоном на противоположном берегу реки, который видно из Нижнего Новгорода.
Борская судоремонтная компания специализируется на ремонте сухогрузных судов, барж, буксиров и других видов судов речного флота. Компания находится в Борском районе Нижегородской области, на левом берегу реки Волга — напротив Нижнего Новгорода недалеко от Борского моста.