Под Нижним Новгородом вспыхнул пожар на плавкране

Борская судоремонтная компания специализируется на ремонте сухогрузных судов, барж, буксиров и других видов судов речного флота. Компания находится в Борском районе Нижегородской области, на левом берегу реки Волга — напротив Нижнего Новгорода недалеко от Борского моста.