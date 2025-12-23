Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В сети появилось видео с перевозкой детей в курьерских сумках в Люберцах

Полиция проверяет видеозапись, на которой два человека вытаскивают из курьерских сумок детей в Подмосковье.

В соцсетях появилось видео из подмосковного города Люберцы, на котором два человека вытаскивают из закрытых курьерских сумок детей.

На кадрах видно, как два взрослых человека паркуются на улице на электросамокатах с прикрепленными к ним сзади сумками, а затем каждый из них достает оттуда маленького ребенка.

ГУ МВД РФ по Московской области сообщило, что организовало проверку и устанавливает личности «правонарушителей, действиям которых будет дана правовая оценка».

«Сообщений и заявлений в полицию по данному факту не поступало», — отметили в ведомстве.