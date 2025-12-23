В сети появилось видео с перевозкой детей в курьерских сумках в Люберцах

В соцсетях появилось видео из подмосковного города Люберцы, на котором два человека вытаскивают из закрытых курьерских сумок детей.
На кадрах видно, как два взрослых человека паркуются на улице на электросамокатах с прикрепленными к ним сзади сумками, а затем каждый из них достает оттуда маленького ребенка.
ГУ МВД РФ по Московской области сообщило, что организовало проверку и устанавливает личности «правонарушителей, действиям которых будет дана правовая оценка».
«Сообщений и заявлений в полицию по данному факту не поступало», — отметили в ведомстве.