Гостиничный комплекс «Хутор» у озера Талкас получил статус приоритетного проекта

В Баймакском районе Башкирии планируют построить гостиничный комплекс «Хутор». Проект получил статус приоритетного, что упрощает его реализацию.
Гостиницу площадью 1300 квадратных метров возведут на берегу живописного озера Талкас. Стоимость проекта оценивается в 50 миллионов рублей. По плану новый комплекс сможет одновременно разместить до 100 гостей.
Как сообщили в правительстве Башкирии, инвестор проекта — компания «Континент» — получит для строительства земельный участок на льготных условиях, в аренду без проведения торгов.
