Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гостиничный комплекс «Хутор» у озера Талкас получил статус приоритетного проекта

Будущую гостиницу в Баймакском районе построят на льготных условиях.

Источник: Комсомольская правда

В Баймакском районе Башкирии планируют построить гостиничный комплекс «Хутор». Проект получил статус приоритетного, что упрощает его реализацию.

Гостиницу площадью 1300 квадратных метров возведут на берегу живописного озера Талкас. Стоимость проекта оценивается в 50 миллионов рублей. По плану новый комплекс сможет одновременно разместить до 100 гостей.

Как сообщили в правительстве Башкирии, инвестор проекта — компания «Континент» — получит для строительства земельный участок на льготных условиях, в аренду без проведения торгов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.