На новогодние праздники авиакомпании увеличат количество рейсов из Уфы

Жителям Уфы и гостям города в период новогодних праздников станет проще улететь по популярным направлениям. Несколько авиакомпаний объявили об увеличении числа рейсов из столицы Башкирии.
На маршруте Уфа — Москва «Аэрофлот» ввел шесть дополнительных рейсов, которые будут выполняться с 18 декабря по 15 января. Перевозчики Nordwind и «Икар» также добавят 11 дополнительных вылетов в столицу России с 25 декабря по 8 января.
Рейсы в Санкт-Петербург тоже станут чаще. «Аэрофлот» назначит дополнительные вылеты 26, 27, 28 и 30 декабря, Nordwind — 25 декабря, а авиакомпания «Икар» — 26 декабря, а также 1 и 8 января.
Также расширится расписание на направлении Уфа — Ташкент. Авиакомпания Uzbekistan Airways с 5 января будет выполнять полеты в столицу Узбекистана три раза в неделю — по понедельникам, вторникам и субботам.
