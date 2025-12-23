Ричмонд
На новогодние праздники авиакомпании увеличат количество рейсов из Уфы

Авиасообщение из Уфы усилят дополнительными рейсами на популярные маршруты.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Уфы и гостям города в период новогодних праздников станет проще улететь по популярным направлениям. Несколько авиакомпаний объявили об увеличении числа рейсов из столицы Башкирии.

На маршруте Уфа — Москва «Аэрофлот» ввел шесть дополнительных рейсов, которые будут выполняться с 18 декабря по 15 января. Перевозчики Nordwind и «Икар» также добавят 11 дополнительных вылетов в столицу России с 25 декабря по 8 января.

Рейсы в Санкт-Петербург тоже станут чаще. «Аэрофлот» назначит дополнительные вылеты 26, 27, 28 и 30 декабря, Nordwind — 25 декабря, а авиакомпания «Икар» — 26 декабря, а также 1 и 8 января.

Также расширится расписание на направлении Уфа — Ташкент. Авиакомпания Uzbekistan Airways с 5 января будет выполнять полеты в столицу Узбекистана три раза в неделю — по понедельникам, вторникам и субботам.

