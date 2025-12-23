На новогодние праздники авиакомпании увеличат количество рейсов из Уфы

На маршруте Уфа — Москва «Аэрофлот» ввел шесть дополнительных рейсов, которые будут выполняться с 18 декабря по 15 января. Перевозчики Nordwind и «Икар» также добавят 11 дополнительных вылетов в столицу России с 25 декабря по 8 января.