Житель Ростовской области получил срок за издевательства над тремя девушками

По данным СК, в 2023 году житель Дона находился в Каменске-Шахтинском. Там он пригласил к себе домой трех девушек, а потом несколько дней не давал им уйти. Он надругался над гостьями, а потом угрожал им убийством, если они расскажут о произошедшем.