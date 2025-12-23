Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Ростовской области получил срок за издевательства над тремя девушками

Надругался и угрожал убийством: житель Дона получил 21 год колонии за насилие и наркотики.

Источник: Комсомольская правда

46-летний житель Ростовской области получил 21 год колонии строгого режима за преступления в отношении троих девушек, две из которых были несовершеннолетними. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

По данным ведомства, мужчину осудили по ряду статьей: за незаконное удержание, склонение к употреблению наркотиков, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, а также за использование несовершеннолетнего для создания порнографии.

По данным СК, в 2023 году житель Дона находился в Каменске-Шахтинском. Там он пригласил к себе домой трех девушек, а потом несколько дней не давал им уйти. Он надругался над гостьями, а потом угрожал им убийством, если они расскажут о произошедшем.

Во время обыска у задержанного нашли запрещенные вещества и видео, которое он снял во время удержания девушек.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.