На участке дороги Уфа — Павловка снято ограничение для грузовиков и автобусов

Движение для большегрузов и пассажирского транспорта восстановлено в Нуримановском районе.

Источник: Комсомольская правда

Движение для большегрузов и автобусов на одном из участков дороги в Башкирии полностью восстановлено. Снято ограничение, которое ранее действовало на автомобильной дороге Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка. Об этом сообщает республиканский госкомитет по ЧС.

Речь идет о участке с 32 по 101 километр этой трассы, который проходит по территории Нуримановского района республики. Это означает, что грузовой и пассажирский транспорт теперь могут снова беспрепятственно передвигаться по данному маршруту.

