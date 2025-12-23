На участке дороги Уфа — Павловка снято ограничение для грузовиков и автобусов

Движение для большегрузов и автобусов на одном из участков дороги в Башкирии полностью восстановлено. Снято ограничение, которое ранее действовало на автомобильной дороге Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка. Об этом сообщает республиканский госкомитет по ЧС.
Речь идет о участке с 32 по 101 километр этой трассы, который проходит по территории Нуримановского района республики. Это означает, что грузовой и пассажирский транспорт теперь могут снова беспрепятственно передвигаться по данному маршруту.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.