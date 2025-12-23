Появление воды в метро объяснили нижегородцам

В Telegram-канале «МетроНН» разъяснили причины появления большого количества воды в демонтажной камере на площади Свободы во время выхода тоннелепроходческого щита «Владимир». Канал привёл ответ заместителя генерального директора по строительству ГК «Моспроект-3» Евгения Смирнова. По его словам, вода и специальный пенный реагент необходимы для размягчения грунта, который разрабатывается ротором и выдается на конвейер.
Использование жидкости позволяет придать породе необходимую пластичность, предотвращая её прессование и заклинивание шнека. Это технологическое решение является обязательным условием для корректной работы механизированного комплекса и успешной отгрузки породы на отвал. Таким образом, наличие воды в тоннеле в момент «финиша» щита не является внештатной ситуацией, а свидетельствует о соблюдении строительных регламентов.
Строительство новых станций метро в Нижнем Новгороде ведется в рамках масштабного проекта по развитию транспортной инфраструктуры города. Выход щита «Владимир» на площади Свободы стал важным этапом в соединении строящихся участков подземки.
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин поставил задачу открыть новые станции метро в 2027 году.