Появление воды в метро объяснили нижегородцам

В Telegram-канале «МетроНН» разъяснили причины появления большого количества воды в демонтажной камере на площади Свободы во время выхода тоннелепроходческого щита «Владимир». Канал привёл ответ заместителя генерального директора по строительству ГК «Моспроект-3» Евгения Смирнова. По его словам, вода и специальный пенный реагент необходимы для размягчения грунта, который разрабатывается ротором и выдается на конвейер.