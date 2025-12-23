Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 11 миллионов отдала мошенникам воспитательница из воронежского Острогожска

Женщина полагала, что переправляет деньги на «безопасный счет».

Источник: Комсомольская правда

В Острогожском районе 52-летней воспитательнице соцучреждения позвонили лжесотрудники коммунальных служб и убедили передавать деньги курьерам для «зачисления на безопасный счет». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

С конца ноября по середину декабря потерпевшая сняла и передала аферистам более 10,8 миллиона рублей. Ее всякий раз путали вымышленными предлогами для зачислений. В их числе — замена счетчика, нарушение конфиденциальности, необходимость страховки и оплаты штрафа.

Всего 22 декабря от действий киберпреступников пострадали семь жителей нашего региона, у троих из которых похитили деньги с банковских карт. Суммарный ущерб превысил 11,5 миллионов.