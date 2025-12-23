Почти 11 миллионов отдала мошенникам воспитательница из воронежского Острогожска

В Острогожском районе 52-летней воспитательнице соцучреждения позвонили лжесотрудники коммунальных служб и убедили передавать деньги курьерам для «зачисления на безопасный счет». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
С конца ноября по середину декабря потерпевшая сняла и передала аферистам более 10,8 миллиона рублей. Ее всякий раз путали вымышленными предлогами для зачислений. В их числе — замена счетчика, нарушение конфиденциальности, необходимость страховки и оплаты штрафа.
Всего 22 декабря от действий киберпреступников пострадали семь жителей нашего региона, у троих из которых похитили деньги с банковских карт. Суммарный ущерб превысил 11,5 миллионов.