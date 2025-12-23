На 96-м году жизни скончалась мать народной артистки Хании Фархи

На 96-м году жизни скончалась мать известной певицы, народной артистки Башкортостана и Татарстана Хании Фархи. Печальную новость сообщила сестра покойной артистки Фируза Ибатуллина.
Фания Азмухаметова была жительницей села Верхние Татышлы Татышлинского района. Она прожила долгую жизнь, воспитав шестерых детей. У нее было 12 внуков и 17 правнуков. Судьба приготовила ей и тяжелые испытания, ведь она пережила четверых своих детей, в том числе и знаменитую дочь Ханию.
В последнее время пожилая женщина жила у своей младшей дочери Фирузы. С лета ее здоровье сильно ухудшилось, она была прикована к постели.
Похоронят Фанию Азмухаметову в ее родной деревне Савалеево в Татышлинском районе Башкирии.
