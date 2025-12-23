Ричмонд
Бастрыкин хочет освободить под подписку учительницу, обвиняемую в совращении

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил изменить меру пресечения жительнице Санкт-Петербурга, которую обвиняют в совращении двух 12-летних детей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Как пояснили в ведомстве, сейчас в отношении девушки расследуется уголовное дело. Ее обвиняют в насильственных действиях сексуального характера.

По версии следствия, девушка в марте и апреле этого года совершила «иные действия сексуального характера» в отношении двух малолетних 2013 года рождения. По ходатайству СК суд заключил ее под стражу.

При этом, как отметили в ведомстве, в СМИ и соцсетях продолжается обсуждение этого дела, причем есть и мнения о невиновности фигурантки.

«Председатель СК России поручил… инициировать вопрос об изменении меры пресечения обвиняемой на подписку о невыезде и представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении Следкома.

Как указывает РИА Новости, речь может идти об Афине Симеонидис — учительнице английского языка в гимназии в Выборгском районе Петербурга. Именно эту женщину 18 декабря местный суд заключил под стражу по обвинению в вышеизложенном преступлении.

В суде при этом отметили, что Симеонидис свою вину на заседании не признала и просила назначить ей домашний арест.