Бастрыкин хочет освободить под подписку учительницу, обвиняемую в совращении

Как пояснили в ведомстве, сейчас в отношении девушки расследуется уголовное дело. Ее обвиняют в насильственных действиях сексуального характера.
По версии следствия, девушка в марте и апреле этого года совершила «иные действия сексуального характера» в отношении двух малолетних 2013 года рождения. По ходатайству СК суд заключил ее под стражу.
При этом, как отметили в ведомстве, в СМИ и соцсетях продолжается обсуждение этого дела, причем есть и мнения о невиновности фигурантки.
«Председатель СК России поручил… инициировать вопрос об изменении меры пресечения обвиняемой на подписку о невыезде и представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении Следкома.
Как указывает РИА Новости, речь может идти об Афине Симеонидис — учительнице английского языка в гимназии в Выборгском районе Петербурга. Именно эту женщину 18 декабря местный суд заключил под стражу по обвинению в вышеизложенном преступлении.
В суде при этом отметили, что Симеонидис свою вину на заседании не признала и просила назначить ей домашний арест.