Программист нижегородской больницы подделал больничный в госсистеме

Возбуждено уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении программиста центральной районной больницы Первомайска. Его подозревают в неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации, что является преступлением против критической информационной инфраструктуры РФ.

По данным СУ СК по Нижегородской области, в декабре 2025 года сотрудник Первомайской центральной районной больницы, воспользовавшись учетной записью и электронной подписью врача, внес в Единую государственную информационную систему здравоохранения фиктивные данные. Он оформил электронный больничный лист местному жителю, хотя тот не был болен и не обращался в медучреждение.

Эти действия привели к модификации данных и нарушили целостность информационной системы. Противоправная деятельность была выявлена и пресечена следователями СК совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области. Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствие проводит комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего и сбора доказательств.