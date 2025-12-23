Программист нижегородской больницы подделал больничный в госсистеме

По данным СУ СК по Нижегородской области, в декабре 2025 года сотрудник Первомайской центральной районной больницы, воспользовавшись учетной записью и электронной подписью врача, внес в Единую государственную информационную систему здравоохранения фиктивные данные. Он оформил электронный больничный лист местному жителю, хотя тот не был болен и не обращался в медучреждение.