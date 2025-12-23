Две фуры столкнулись и заблокировали дорогу около «Охта Парка» в Ленобласти

23 декабря 2025 года в 14:34 произошло дорожно-транспортное происшествие во Всеволожском районе на дороге через деревню Энколово. Столкнулись два грузовых автомобиля — «Ивеко» и «Мерседес» — и легковой автомобиль «Киа Рио». Об этом сообщила пресс-служба «Леноблпожспас».