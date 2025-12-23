Ричмонд
На Северном обходе Ростова 47-летняя женщина погибла под колесами автобуса

Водитель автобуса сбил насмерть пешехода на Северном обходе Ростова.

Источник: Комсомольская правда

На Северном обходе Ростова-на-Дону водитель автобуса «ПАЗ-32053» сбил насмерть 47-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась до прибытия скорой помощи, рассказали в управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, трагедия случилась около 6:50 утра 23 декабря. 37-летний мужчина ехал в сторону села Большие Салы. Предварительно, он нарушил правила расположения на проезжей части и сбил пешехода. Женщина в момент происшествия шла пешком в сторону хутора Нижнетемерницкого.

На месте происшествия побывали следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области. Проводятся следственно-оперативные действия.

Водителей просят быть внимательными и осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.

