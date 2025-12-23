На Северном обходе Ростова 47-летняя женщина погибла под колесами автобуса

Как уточнили в ведомстве, трагедия случилась около 6:50 утра 23 декабря. 37-летний мужчина ехал в сторону села Большие Салы. Предварительно, он нарушил правила расположения на проезжей части и сбил пешехода. Женщина в момент происшествия шла пешком в сторону хутора Нижнетемерницкого.