Жителей Башкирии ждут длинные новогодние каникулы

Минтруд республики напомнил о графике новогодних праздников.

Источник: Комсомольская правда

Жители Башкирии в начале следующего года смогут отдохнуть почти две недели подряд. Министерство труда и социальной защиты республики напомнило, как будут распределены выходные и праздничные дни в период новогодних каникул.

Согласно Трудовому кодексу, с 1 по 8 января — официальные нерабочие праздничные дни. Из них 1−6 и 8 января — новогодние каникулы, а 7 января — праздник Рождества Христова.

Кроме того, правительством принято решение о переносе выходных. В связи с этим нерабочими также будут дни 31 декабря 2025 года и 9 января 2026 года.

Таким образом, непрерывный период отдыха составит 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Первым рабочим днем в новом году станет понедельник, 12 января.

В министерстве также напомнили важное правило: при оформлении ежегодного оплачиваемого отпуска праздничные дни с 1 по 8 января в него не включаются и не оплачиваются как часть отпуска.

